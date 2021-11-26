Тим часом на польсько-білоруському кордоні триває силове протистояння.

Напередодні близько 200 агресивно налаштованих мігрантів намагалися незаконно потрапити в Польщу. Такі випадки фіксують щодоби. Нелегали використовують проти прикордонників лазери, жбурляють каміння.

А в одному з пунктів утримання на території Польщі взагалі влаштували бунт, довелося втрутитися поліції. Із білоруського боку табір нелегалів відвідав Олександр Лукашенко. Пообіцяв зробити все, що схочуть мігранти. І пригрозив, що криза посилиться, якщо її не владнати зараз.