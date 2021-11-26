Олександр Лукашенко відвідав табір нелегалів [ Редактировать ]
Тим часом на польсько-білоруському кордоні триває силове протистояння.
Напередодні близько 200 агресивно налаштованих мігрантів намагалися незаконно потрапити в Польщу. Такі випадки фіксують щодоби. Нелегали використовують проти прикордонників лазери, жбурляють каміння.
А в одному з пунктів утримання на території Польщі взагалі влаштували бунт, довелося втрутитися поліції. Із білоруського боку табір нелегалів відвідав Олександр Лукашенко. Пообіцяв зробити все, що схочуть мігранти. І пригрозив, що криза посилиться, якщо її не владнати зараз.
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174. Стільки разів за останню добу мігранти намагалися нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею.
267 спроб незаконно потрапити на територію ЄС зафіксували польські прикордонники лише протягом минулої доби.
Нелегальні мігранти досі перебувають на території сусідньої країни, отже, загроза поширення міграційної кризи та ймовірність перенаправлення потоків нелегалів до України не зникла, - визнали в Держприкордонслужбі.
174. Стільки разів за останню добу мігранти намагалися нелегально перетнути кордон Білорусі з Польщею. Одну зі спроб польські силовики зафільмували й оприлюднили в соцмережах.
Мігранти поводилися агресивно - закидали польські пости камінням та засліплювали лазерами й ліхтариками.