Жорсткі заходи після низки масштабних ДТП на українських дорогах запровадали... щоправда не в Харкові, а в Києві. Тут вирішили боротися з нетверезими водіями та злісними порушниками швидкісного режиму. Зокрема, тепер несплата штрафу загрожує втратою авто... За тиждень роботи такої системи конфіскували вже понад 25 машин - констатує моя колега Тетяна Радченко. Вона дослідила новацію.

Тетяна Радченко, кореспондентка:

Водій цього автомобіля має 26 несплачених штрафів за перевищення швидкості. А це заборгованість майже на 26 тисяч гривень.

Власник мерседеса полюбляє проїхатися з вітерцем. На запитання "чому не сплачував штрафи" - відповіді не дає. Та такі випадки в Києві непоодинокі. Рекордсменом-порушником за останній тиждень став Range Rover. 147 неоплачених штрафів, а це борг на суму близько 130 тисяч гривень. Конфісковувати в Україні автомобілі почали нещодавно. Загалом система працює так: державний виконавець оголошує авто в розшук, патрульна поліція його знаходить та зупиняє і далі вже державний виконавець оформлює всі необхідні документи на евакуацію.

Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби:

Це одні й ті самі персонажі, у яких є такий стиль життя, вони люблять перевищувати швидкість і не люблять нести відповідальність по своїм зобов'язанням, а отже і не сплачують штрафи і таким чином ми активніше по такій категорії порушників почали застосовувати саме такий метод стягнення.

Йдеться саме про систематичні порушення, наголошують у Мін'юсті. Якщо людина раз чи двічі перевищила швидкість із якихось причин, система не реагуватиме так жорстко. Якщо ж власник вилученого авто відмовиться виплачувати штраф, автомобіль виставлять на аукціон.

Андрій Гайченко, заступник міністра юстиції України з питань виконавчої служби:

Будь-який бажаючий зможе його придбати і та частина суми, якою необхідно буде покрити всі борги, буде запущена на покриття цих заборгованостей, інша частина суми буде повернута власнику.

Майже всі власники вилучених автівок на сьогодні вже оплатили свої борги. Наразі конфісковують машини на дорогах Києва і Харкова. А вже на наступному тижні це робитимуть і в Дніпрі та Одесі.