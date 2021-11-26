Рада експертів при МОЗ дозволила щеплювати дітей від 5 до 11 років.

Щепити дітей від 5-ти років дозволили в Канаді. Використовувати рекомендують "Пфайзер". Аналогічне рішення ухвалили і в Ізраїлі. Ця країна вже здолала чергову хвилю ковіду. Майже всі обмеження знято.

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Це вже було й не раз - переможні звіти МОЗ, зниження рівня захворюваності майже до нуля, спорожнілі коронавірусні відділення, кількість летальних випадків, що на піку сягала двохсот на день, стрімко скорочується. Ще трохи - й можна буде сказати, що четверту хвилю коронавірусу подолано.

Євген Качман, провідний інфекціоніст лікарні "Іхілов" у Тель-Авіві:

Снижается число зараженных с каждым днем, если мы начали с многих тысяч в день, было до 8-10 тысяч, то сейчас две-три сотни. Количество тяжелых снижается. Это просто те больные, которые заразились еще тогда. Они просто очень тяжелые, на ЭКМО и ИВЛ, и они могут еще несколько недель быть в таком состоянии.

Відсоток щеплених теж високий - 85 процентів жителів (від 12 років і старше) вакциновані двома дозами, 60 - трьома. Фахівці кажуть - п'ятій хвилі вдалося запобігти завдяки бустерній дозі. Ізраїль став першою країною, яка розпочала та успішно провела ревакцинацію. Але зупинятися на цьому не збираються - рада експертів при МОЗ дозволила щеплювати дітей від 5 до 11 років.

Боаз Лев, голова консультативної ради при МОЗ:

Головне - захистити здоров'я дітей як окремих громадян. Але ми не розглядаємо це як обов'язковий захід. Жодного примусу не буде - вирішувати мають лише батьки.

Епідеміологи вважають, що, крім захисту здоров'я дітей, це реальний шанс розірвати ланцюжки зараження й запобігти п'ятій хвилі. Хоча спеціалісти зазначають, що вірус нікуди не подівся, а люди явно розслабилися. Багато хто полетів за кордон, де вирує епідемія.

Вже почалися локальні спалахи в окремих містах. Спеціальним рішенням МОЗ заборонено в'їзд у країну туристів із Росії, щеплених "Супутником V". Підстава - велика кількість підроблених сертифікатів. Україна з її рівнем захворюваності - на межі внесення до списку "червоних" країн. Якщо це станеться, польоти туди будуть заборонені.

В ізраїльських лікарнях коронавірусні відділення тепер не закривають чи ліквідують, а консервують, залишаючи резерв ліжок та обладнання на випадок нового спалаху. Фахівці-епідеміологи кажуть, що четверту хвилю подолано, але за нею, найімовірніше, прийде п'ята. Чергову битву з вірусом країна виграла, але війна триває.