Два місяці за ґратами без права на заставу. Такий запобіжний захід водієві ваговоза, який вбив двох дорослих з дитиною, та ще п'ятьох покалічив, обрав сьогодні суд у Харкові. Смертельну трощу, нагадаю, чоловік влаштував у четвер ввечері. Він проскочив на червоний. Зніс легковика, зачепив ще одну вантажівку, перекинувся та розчавив таксі. Експертиза показала: чоловік був під дією наркотиків.

Як підозрюваний сам пояснює те, що сталося? І яку лінію захисту обрав його адвокат? Про все розкаже Світлана Шекера. Вона повернулася з судового засідання.

Водія вантажівки, який вбив двох дорослих і дитину, а ще п'ятьох покалічив - конвоєм доправляють до суду. Йому обиратимуть запобіжний захід. Прокурор просить взяти кермувальника під варту без права на заставу.

Мірошниченко не зупинився при ввімкненні забороняючи в нього червоного сигналу світлофору, продовжив перетинати зазначено перехрестя, не надавши при цьому дорогу автомобілю Шевроле нубіра.

Експертиза підтвердила: водій був у стані наркотичного сп'яніння. Сам Ігор Мірошніченко цього не заперечує. Каже: вживав, але це було за кілька днів до смертельної трощі.

Ігор Мірошніченко, підозрюваний у скоєнні ДТП:

Насчёт канабиса, но я за два дня где-то так принимал. Я не думал, что оно там держит долго. В крови. Я вообще не курю. За опиаты, вообще может это лекарства какие-то дали, такое. Может там в каннабисе чем-то оббрызганы. Ну я не употребляю их.

Водій у скоєному кається. Просить родини загиблих вибачити його. Сам він родом із Запоріжжя, має дружину й 8-річного сина. Та на запитання, чому не зупинився на червоний? Виправдовується! Каже, його засліпили вогні автозаправки.

-Заправка навстречу. Стоит. Тоже зелёная красная синяя. Может отвлёкся и не увидел этот светофор. Я уже увидел как машина идёт. Начал тормозить и он сразу.

-На цій версії будуватиме лінію захисту й адвокат підозрюваного.

Андрій Стеценко, адвокат підозрюваного:

Он сообщил о том, что на фоне даного перекрёстка, даного светофорного объекта находится заправка одного из известных брендов в Украине, который имеет зелёно-красный раскраску и сливается со светофором объектом.

Та суд на такі доводи підозрюваного і його захисника не пристав. Ігоря Мірошниченка відправили в СІЗО на два місяці без права на заставу.

Оскаржувати це рішення не будуть, заявив адвокат підозрюваного. За ДТП із трьома загиблими, ще й у стані наркотичного сп'яніння, водію ваговоза загрожує до 12 років ув'язнення. Нагадаю, моторошна аварія на кільцевій дорозі у Харкові сталася надвечір у четвер.

Вантажівка проскочила на червоний, знесла на перехресті легковик, причепом вдарила іншу вантажівку, перекинулася й розчавила таксі. А макуха, що висипалася з кузова, поглинула під собою ще одну автівку.