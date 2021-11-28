Бразильский форвард "Пари Сен-Жермен" Неймар получил серьезную травму в матче 15-го тура чемпионата Франции против "Сент-Этьена" (3:1). Встреча прошла в Сент-Этьене.

29-летний футболист подвернул голеностоп, перепрыгивая через соперника, который совершал подкат. После оказания помощи бразильца унесли на носилках. В нынешнем сезоне Неймар сыграл в 14 матчах и забил три гола.

В игре с "Сент-Этьеном" первый мяч забил Неймар, но его гол был отменен из-за офсайда. Позже в составе парижан отличились Маркиньос (45-я, 90-я минуты) и Анхель Ди Мария (78). У хозяев голом отметился Денис Буанга (22).

Защитник "Сент-Этьена" Тимоти Колодзейчак получил прямую красную карточку на 45-й минуте и был удален с поля. Аргентинский нападающий парижан Лионель Месси отдал три результативные передачи.

Игра стала первой для испанского защитника Серхио Рамоса в составе "ПСЖ". Последний раз Рамос выходил на поле 5 мая в составе испанского "Реала" в полуфинальном матче Лиги чемпионов против английского "Челси" (0:2).

ПСЖ лидирует в турнирной таблице чемпионата Франции, набрав 40 очков в 15 играх. "Сент-Этьен" занимает предпоследнее, 19-е место, имея в активе 12 очков в 15 встречах. Следующий матч в национальном первенстве ПСЖ проведет дома с "Ниццей" 1 декабря, "Сент-Этьен" в этот же день сыграет в гостях с "Брестом".

Как сообщали "Подробности", бывший главный тренер мадридского "Реала" Зинедин Зидан возглавит французский футбольный клуб "ПСЖ" в том случае, если Маурисио Почеттино уйдет в "Манчестер Юнайтед".