Новий канцлер - і нова коаліція у Бундестагу. Ангелу Меркель - замінить Олаф Шольц. А майбутня більшість, з трьох партій, уже презентували свою коаліційну угоду. Здавалося б, який стосунок ці новини внутрішньої політики Німеччини мають до України? Річ у тім, в угоді партії прописують і зовнішні орієнтири. І дуже показово в цьому документі немає ані слова про принципове для нас питання - другий "Північний потік"! Минулого тижня Німеччина зупинила процес сертифікації газогону. Так, це суто технічний момент, але - без нього заповнити трубу газом - неможливо. Тож коли чекати на запуск другого "потоку"? І чи є ще час і шанс - для маневрів? Наша берлінська кореспондентка Тетяна Логунова проаналізувала.

Кризи, війни, катастрофи… Що тільки не переживали покоління склодувів з італійського острова Мурано. Унікальне, відоме на весь світ муранське скло, тут виготовляють уже більше ніж сім століть!

Крістіано Ферро, склодув:

Зараз я вимкну піч. Спершу газову лампу, тепер сигналізацію й от, усе. Жахливе відчуття. Особливо тепер, адже ми не знаємо, коли вона запрацює знову...

Майстри острова Мурано нині - на межі виживання. Через захмарні ціни на паливо. Для виготовлення шедеврів зі скла потрібен метан - основний компонент газу.

Крістіано Ферро, склодув:

Наші рахунки за газ зросли в чотири рази. Якщо у вересні ми заплатили за 175 тисяч кубометрів 40 тисяч євро, то в жовтні - вже 170! Тобто ми опинилися перед вибором: або підвищити ціни на 30-40 відсотків і вилетіти з ринку, або - і це менш болісний варіант - припинити виробництво.

Кілька фабрик острова це вже зробили. Решта - ще тримаються і просять про допомогу уряд. Поки що марно.

Джованні Мачетто, склодув:

Я думаю, наше мистецтво помре. Уряд не докладає зусиль, аби нас врятувати. Людям потрібно купувати хліб, а не скло.

А ще - люди мають сплачувати комуналку. А вона, через енергетичну кризу, теж подорожчала. Постачальники тепла та електроенергії Німеччини, Франції, Великої Британії, Італії вже підвищили ціни. Педантичні німці навіть підрахували: наступного року кожна родина заплатить за комунальні послуги приблизно на 300 євро більше, ніж цьогоріч. І це за умови економного користування теплом і світлом.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

У середині листопада, після недовгого затишшя, ціни на газ у Європі знову пішли вгору. Сталося це після того, як Німеччина призупинила сертифікацію другого "Північного потоку". Ринки миттєво занервували й сформували нову ціну - більше тисячі євро за тисячу кубів.

Паузу в сертифікації, пояснив німецький регулятор, Федеральна агенція з мереж. Уся річ - в юридичних нюансах. Аби компанія-оператор могла працювати в Німеччині, вона має відповідати нормам місцевого законодавства. Тобто консорціум Nord Stream 2, зареєстрований у Швейцарії, повинен створити дочірню компанію в Німеччині - і передати їй активи.

Коли ці вимоги будуть виконані, Федеральна агенція з мереж зможе продовжити розгляд протягом передбаченого законом чотиримісячного терміну, підготувати проєкт рішення і направити його на розгляд Європейської комісії.

Коли запрацює газогін - не зрозуміло. Трохи більше, ніж два місяці на сертифікацію - мають німці. Ще чотири місяці - може взяти Єврокомісія, щоб проаналізувати, чи відповідає труба нормам ЄС. Тобто, у кращому разі газ другим "Потоком" піде навесні або влітку. Якщо не втрутиться політика.

Тетяна Логунова, кореспондентка:

Жодного слова - про газогін. Цього тижня три німецькі партії - соціал-демократи, зелені та ліберали - офіційно оголосили про створення нової правлячої коаліції. І презентували коаліційну угоду - документ на 170 з гаком сторінок - де розписали позиції нового уряду з усіх питань внутрішньої та зовнішньої політики. В угоді згадали про все, крім "Північного Потоку-2".

Це - занепокоїло офіційний Київ.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:

Ми б хотіли бачити більш чітку та принципову позицію щодо "Північного Потоку-2". Але ми розуміємо, що коаліційна угода - це завжди певний компроміс. Будемо і надалі працювати з німецькими партнерами, з новим урядом Німеччини щодо "Північного потоку-2".

Чому ж у коаліційній угоді забули про газогін? Найімовірніше, через кардинально різні позиції партнерів. Есдеки та ліберали готові підтримувати проєкт. Принаймні, допоки Росія не поставить під загрозу енергетичну безпеку України та її роль транзитера газу. А от "зелені", навпаки, вимагають негайно його зупинити. До речі, тепер у "зелених" з'являться реальні інструменти, які дозволять затягнути запуск "другого Потоку". У новому уряді партія отримала два ключових міністерства - закордонних справ та економіки. І навряд чи, очільники цих відомств знехтують таким шансом.