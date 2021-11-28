Мігранти на білорусько-польському кордоні сотні разів намагалися прорвати рубіж [ Редактировать ]
Штурми й спроби прориву. Мігранти на білорусько-польському кордоні - цього тижня сотні разів намагалися прорвати рубіж. Нелегали - валили дротяний паркан і жбурляли каміння в прикордонників. Під час атак, за даними польської сторони, їм допомагали білоруські силовики. Кількох польських військових - поранено. Що стосується ситуації на політичному кордоні - то тут слова розходяться з ділом.
З одного боку - Лукашенко заявляє, що готовий іти на компроміс у питанні з біженцями. А з іншого - робить усе з точністю до навпаки: Невизнаний президент показово відвідав табір мігрантів. Заявив, що Білорусь готова профінансувати їхнє повернення на батьківщину. Утім, не примусово, а лише - за бажанням. У польському МЗС не відкидають, що режим Лукашенка тепер може спрямувати потік шукачів притулку до України.
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