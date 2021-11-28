Полетить - у січні. Компанія Ілона Маска відклала на місяць - запуск українського супутника "Січ" на орбіту. Взагалі те, що зараз відбувається у космосі - це справжні "зоряні війни". Останніми тижнями в західних медіа тільки й розмов про космічних туристів, для яких політ на орбіту стає... буденністю.

Про нову зброю, націлену на супутники (тривогу із цього приводу і НАСА, і Білий дім і навіть в НАТО висловили)… А ще - про американську місію надзвичайної важливості. Штати запустили зонд для ударів по астероїдах, які можуть загрожувати планеті.

Про всі ці - такі різні - загрози, проєкти й сподівання з Вашингтона - детально розкаже Дмитро Анопченко.

З космодрому у Каліфорнії ракета Space X виводить на орбіту супутник, завдання якого зовсім не зв'язок, навігація чи трансляція телесигналу. Об'єкт, який, згадуючи "зоряні війни" і Дарта Вейдера так і назвали - Дарт, - має історичну мету. Змінювати курс астероїдів, які можуть загрожувати Землі. Його місія триватиме 10 місяців, маршрут - 11 мільйонів кілометрів! Ударний зонд уже зараз вріжеться в супутник астероїда Дідім. Після цього й стане зрозуміло - як саме збивати небезпечні об'єкти з орбіти.

Метью Штуттард, керівник напрямку стратегічних досліджень компанії Airbus:

Є висока ймовірність схибити. Але якщо експеримент НАСА буде успішним - це величезний поступ для всього людства. Лише уявіть - усе це уперше в історії! Ніхто й ніколи такого ще не робив!

Якщо зараз усе вийде - на орбіті розмістять кілька таких систем. Щоб сюжети, які пишуть голлівудські сценаристи - тільки у блокбастерах і залишалися.

Цей фільм із Леонардо Ді Капріо та Меріл Стріп, який за тиждень має вийти на екрани, викликав інтерес до реального наукового проєкту - і змусив заговорити про космічні загрози.

Це небезпечно для всіх! Це підриває стратегічну стабільність!

Утворилося багато космічного сміття, це - ризик для міжнародної космічної станції!

Усе це - про випробування протисупутникової зброї, яке провела Росія. Москва збила старий радянський супутник "Космос-1408", який "висів" на орбіті з вісімдесятих років і давно став просто брухтом. Що цікаво: про це повідомив Держдеп, підтвердило НАСА і Космічне командування США, і лише потім надійшли коментарі від росіян. Мовляв, жодних ризиків ані для кого…

Это по меньшей мере лицемерие. Фактов никаких нет!

Як це немає фактів? - дивуються у Держдепі.

Нед Прайс, речник Держдепартаменту США:

Унаслідок випробувань утворилося понад півтори тисячі уламків, сотні тисяч невеличких шматків космічного непотребу - і все це є загрозою для багатьох націй!

Занепокоєння Вашингтона можна зрозуміти. Космос стає "полем бою", де і США, і Росія, і Китай намагатимуться закріпити свою перевагу. Мовляв, ось якими будуть війни майбутнього: усі конфлікти й з'ясування стосунків - на орбіті. Збити супутник противника означатиме паралізувати комунікації, позбавити сигналу GPS. Найдешевший супутник коштує півмільйона доларів. Дорожчі - кілька мільйонів. А поцілити його можна лише однією ракетою:

Ерік Стальмер, президент федерації комерційних космічних польотів:

Якщо розглянути питання з точки зору національної безпеки - витрати для її забезпечення великі, а під загрозою ще й комерційні компанії, ті, хто запускають власні супутники чи влаштовують польоти.

Космічному туризму саме й заважає мілітаризація космосу. Один тільки приклад: 2007 року провели випробування протисупутникової ракети, схожі на ті, які раніше виконала Росія. Тоді утворилося космічне сміття, яке навіть зараз - через 14 років - створює небезпеку і для інших супутників, і для МКС. І це ракети із приватними туристами поки не літають на орбіту, як таксі. Хоча плани такі є.

Це Blue Origin - проєкт власника "Амазону" і одного з найбагатших людей на планеті, Джефа Безоса. Він разом із братом був пасажиром першого рейсу. Вже за тиждень має летіти третій. І квитки продають наче на рейсовий лайнер. Їх можна і напряму в компанії придбати, а можна - виграти на аукціоні.

Максимально простий дизайн сайту наче переконує: полетіти в космос - це просто. Кожен охочий може залишити заявку і зробити ставку.

І якщо право стати пасажиром першого рейсу обійшлося у 28 мільйонів доларів, то із часом - переконують - космос уже не буде забавкою для багатих. Планують, що місце на борту коштуватиме 200-250 тисяч доларів. Звісно ж дорого, але якщо все життя мріяв - то не лише мільйонери зможуть собі це дозволити. З'явилися навіть перші турагентства, які не океанські круїзи, а подорож у небо - підберуть.

Том Шеллі, президент компанії, яка організовує космічний туризм:

Люди розуміють, що приватні польоти в космос - це не якась фантастика, не мрії про майбутнє. Це вже відбувається - тут і зараз. І для нас усе більше роботи з пошуку клієнтів, підбору і продажу квитків.

Оголосили навіть вимоги до покупців. Ось вони. Пасажирові має виповнитися 18 років, а от вікового цензу для літніх людей - немає. У першому рейсі разом із Безосом була жінка, якій виповнилося 82. Товстунам треба буде схуднути: максимальна вага - 101 кілограм разом з одягом. Треба володіти англійською, а фізичну форму перевіряють своєрідно: змушують за 90 секунд піднятися на стартову вежу корабля - це як подолати сходинки будинку на сім поверхів. А от всі медичні ризики береш на себе - покупці одразу підписують відмову від всіх претензій. Повернення таких мандрівників - завжди урочисте.

Але насправді самопочуття після космічного рейсу - не найкраще - розповідає колишній астронавт Майкл Тогніні.

Майкл Тогніні, астронавт Європейської космічної агенції у відставці:

Після приземлення ти маєш годину-другу стояти. Лише потім можна лягти, щоб тіло звикло до земного тяжіння - і це складно. Бо все здається таким непідйомним! Рука наче тонну важить, ноги не переставити - такі важкі. А найгірше - голова. Вона болить, аж наче розколюється, і тобі реально зле. І постійна нудота - знаєте, як на морі хитавиця - так само після повернення з космосу захитує на Землі. І першого дня - усім радять якомога менше рухатися - просто лежати й навіть не кліпати зайвий раз.

Та попри всі побічні ефекти, охочих подивитися на свою планету з орбіти - чимало. Здавалося б, після прориву в середині 20 століття - в космонавтиці на десятиліття все наче завмерло. Ті самі кораблі, майже однакові технології, одна місія схожа на іншу… І лише зараз, на наших очах, усе це переживає друге народження. Космос цікавить і військових, і туристів, і науковців, які серйозно готують проєкти, які раніше ми тільки у "зоряних війнах" і бачили.