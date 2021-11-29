До трьох осіб збільшилася кількість жертв вибуху в будинку на Миколаївщині. Напередодні там дістали тіло чоловіка. Нагадаю, вибух газу у житловому будинку стався в суботу вранці. Ударна хвиля повністю знищила чотири квартири і пошкодила решту будівлі. Про рятувальну операцію і про те, де нині живуть евакуйовані мешканці, розкаже Марина Михайловька.

Майже дві доби пошукової операції. Від ранку суботи на місці трагедії працювали понад 200 людей - надзвичайники, правоохоронці, медики, комунальники. Трьох мешканців будинку врятували одразу. Одного чоловіка з кількома переламами руки вже прооперували. Ще трьох сподівалися знайти. Зокрема, і подружжя з 5-го поверху, де найімовірніше і стався вибух.

Валерій Табакар, голова ОСББ:

Дєдушка слабо ходив, і бабушка тоже. Люди дуже пожилі. 5 поверх. Вони не спускались. Може щось включили, тим більше вночі вітер був, дощ. Може котел затух і газ собрался.

Потрапити до того, що залишилося від квартир, можна було тільки з даху. Спеціальними кранами знімали плити перекриття, далі вручну розбирали цеглу, щоб рятувальники безпечно дісталися до завалів.

Михайло Гриб, заступник начальника ГУ ДСНС у Миколаївській області:

Завершено пошукові роботи. Внаслідок надзвичайної ситуації врятовано три особи, евакуйовано 65 осіб. Загибло три особи. 100% там людей не буде. Це уточнено.

Тіло 84-річної власниці оселі, де й рвонуло, та її сусідки знизу знайшли у суботу. А в неділю надвечір бійці ДСНС витягли з руїн тіло ще одного загиблого. Йому було 87. Мешканці будинку досі з жахом згадують той ранок. Вибух був такої сили, що повністю зніс два горышніх поверхи і знищив чотири квартири.

Ніна Олександрівна, сусідка з іншого під'їзду:

Прыгнула от взрыва, выскочили все. Думала, наш дом взорвался. Выбегаю - сосед говорит - посмотри туда.

Евакуйовані з будинку люди поки що живуть у родичів. Від запропонованого гуртожитку відмовилися. Напередодні комісія оглянула стан всіх пошкоджених квартир, щоб визначити розмір збитків. При Новоодеській міськраді зібрався штаб з ліквідації надзвичайної ситуації - проситимуть державної допомоги на грошові компенсації. Суми ще не озвучували. А поліція за фактом вибуху відкрила кримінальне провадження.