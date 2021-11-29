Північ Іспанії накрило снігом. Подекуди випало до півметра. Заблокованими виявилися майже півтори сотні автошляхів. Десятки вантажівок мусили чекати, доки розчистять дороги. Місцеві чиновники заявили, що на боротьбу зі стихією відправили майже тисячу одиниць техніки та понад 150 тисяч тонн хлористого натрію та солі.

Агустіно Кардосо, дальнобійник з Португалії:

Ми вже застрягли тут на 15 годин. Можливо, доведеться чекати добу, адже за законом, вантажівкам дозволено їхати лише після десятої вечора. Але це якщо погодні умови дозволять. Якщо ні - будемо залишатися тут іще. Все це складно, адже снігочисники та машини з сіллю не можуть бути всюди одночасно.