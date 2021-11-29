Європейський регулятор рекомендував країнам ревакцинувати населення [ Редактировать ]
Новий штам коронавірусу Омікрон виявили в Італії, Франції, Німеччині та Канаді. Сьогодні обговорити протидію поширенню нової варіації Ковіду зберуться міністри охорони здоров'я ЄС. Адже медики вважають, що вона може бути більш заразною та стійкішою до вакцин. Напередодні ж Європейський регулятор рекомендував країнам Євроспілки розглянути можливість ревакцинувати дорослих віком від 40 років.
Разом з тим в ВООЗ закликають уряди не обмежувати подорожей з огляду на новий штам. Його потенційні загрози вивчають. Натомість медики, що першими виявили нову варіацію відзначають, у жодного з пацієнтів поки не було тяжкого перебігу хвороби. Недужі не втрачають нюху і смаку, не відзначено також падіння рівня кисню в організмі.
Ангелік Коетзі, Голова Південноафриканської медичної асоціації:
Найпоширенішою клінічною скаргою є сильна втома протягом дня-двох, потім головний біль та ломота в тілі. У декого з пацієнтів було першіння в горлі та сухий кашель. Ці симптоми з'являлися і зникали. Поки ми не спостерігаємо тяжких інфікувань. Але, знову-таки, все може змінитися. І я не кажу, що вірус не вразить вас з тяжкими наслідками, однак увесь галас довкола нового штаму на цьому етапі з медичної точки зору не має сенсу.
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