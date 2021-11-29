Новий штам коронавірусу Омікрон виявили в Італії, Франції, Німеччині та Канаді. Сьогодні обговорити протидію поширенню нової варіації Ковіду зберуться міністри охорони здоров'я ЄС. Адже медики вважають, що вона може бути більш заразною та стійкішою до вакцин. Напередодні ж Європейський регулятор рекомендував країнам Євроспілки розглянути можливість ревакцинувати дорослих віком від 40 років.

Разом з тим в ВООЗ закликають уряди не обмежувати подорожей з огляду на новий штам. Його потенційні загрози вивчають. Натомість медики, що першими виявили нову варіацію відзначають, у жодного з пацієнтів поки не було тяжкого перебігу хвороби. Недужі не втрачають нюху і смаку, не відзначено також падіння рівня кисню в організмі.

Ангелік Коетзі, Голова Південноафриканської медичної асоціації: