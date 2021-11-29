Напруження на кордоні між Білоруссю та Польщею не спадає. Мігранти з білоруського боку кілька разів намагалися потрапити на територію сусідньої держави. Олександр Лукашенко назвав ситуацію непростою й угледів у ній спробу розвалити Євросоюз. На думку самопроголошеного президента, такий задум виношують Польща та Велика Британія. І роблять це з подачі США. На підтвердження своєї теорії Лукашенко вказав на візит прем'єра Польщі Матеуша Моравецького до Лондона.