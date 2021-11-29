Він помер 25 листопада на 84 році життя

Сьогодні кияни прощалися з колишнім столичним головою Олександром Омельченком. Зранку сотні людей, зокрема й політики, прийшли до Колонної зали Київради, аби провести екс очільника міста в останню путь. Більше розкаже - Карина Вакарєва.

Квіти та слова вдячності. Провести Олександра Омельченка в останню путь - до Колонної зали Київради - прийшли родичі, колеги, чинні міські депутати та небайдужі кияни.

Віталій Кличко, міський голова Києва:

Пам'ять про людину, яка любила Київ, робила все, щоб місто Київ змінювалося, проходила непрості шляхи - політичні, господарчі шляхи. Залишить ця людина добру пам`ять в серці кожного, хто його знав.

Енергійний, завзятий, мудрий, людина з почуттям гумору. Так про Омельченка говорять ті, хто його добре знав.

Олександр Мороз, голова Верховної Ради України (1994 - 1998, 2006 - 2007):

Він, займаючи високі посади, залишався людиною, яка розуміє інших людей і розумів своє призначення в служінні цим людям.

У залі, де віддавали шану колишньому столичному голові, розмістили кількадесят світлин, що ілюструють життєвий шлях Олександра Омельченка. Біля труни стояв почесний караул. А слова пам'яті можна було залишити в Книзі скорботи. Киянка Ірина написала кілька зворушливих рядків.

Ірина Головай, жителька Києва:

Любив наш Київ, і киян, і храми І не пишався, всіх нас поважав. Прощай наш рідний, гідний українцю, Ти будеш у людських, простих серцях.

У стінах Київради кажуть - не стало людини-легенди. Імідж господарника закріпився за ним одразу. Справжній трудоголік - Омельченко понад усе любив свою роботу.

Віталій Майко, президент Асоціації промисловців Києва:

Працездатність, надзвичайно велика. Були завжди оператівки. Кожну неділю. Це міг тільки він витримати. Стільки років. І кожну неділю розбиратися по кожній квартирі, по кожному будинку, по кожному дворі.

Омельченка двічі обирали головою Києва - містом він керував з 1998 по 2006 роки. За його каденції було відкрито шість нових станцій метро, відбудовано Михайлівський і Успенський собори, Майдан Незалежності, Севастопольську площу й Бесарабку. Столичний мер любив автомобілі, пасіку, бокс і футбол. А ще хизувався своєю спортивною формою: коли йому було далеко за 60, демонстрував стійку на голові. Минулого тижня Олександра Омельченка ушпиталили до столичної лікарні "Феофанія" у важкому стані з діагнозом Ковід. Він помер 25 листопада на 84 році життя.