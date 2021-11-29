Штукатурка на голову. В одній зі шкіл Одеси - обвалився шматок стелі в класі, де в цей час перебували діти. Чи постраждали учні? І чому одному з них може загрожувати покарання? З'ясовував Андрій Анастасов.

Стеля на підлозі кабінету інформатики. Масштаб пошкоджень можна зрозуміти лише із цього короткого відео - його зняли учні. До самої школи - журналістів не пускають через карантинні обмеження. Відомо, що шматок стелі впав під час перерви, коли в кабінеті було шістнадцять старшокласників і вчитель.

Ірина Чубенко, директорка школи № 111:

Жодного постраждалого учня в нашій школі немає. Один з учнів знаходився в безпосередній близькості до частини обвалу, всі діти були оглянуті медичною сестрою, всі діти цілі й не ушкоджені. Саме це приміщення не викликало занепокоєння адміністрації з приводу його стану.

У міському департаменті освіти зазначають: обвалилася лише штукатурка, а от чому так сталося - наразі з'ясовують. Востаннє ремонт у цьому кабінеті робили чотири роки тому. А будівлі - майже сто років.

Олена Буйневич, начальниця департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

Кабінет, в якому сталася ця подія, розташований на другому поверсі триповерхової будівлі, тому ніякого відношення до стелі закладу, до даху закладу, цей кабінет не має. Крім того, діти були переміщені до інших класів даного закладу освіти й навчальний процес в цій школі триватиме і сьогодні, і завтра також.

Самих школярів наляканими не назвеш. Діти більше обговорюють відео та реакцію соцмереж, ніж саму подію.

Аліна Бережна, школярка:

Ну, учителя все на нервах, а вот тот мальчик, который снимал это все - вроде его ждет какое-то наказание или что-то еще там, не знаю.

За справу вже взялася поліція. Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження, але ще не визначилися з його кваліфікацією. Імовірно, випадок розслідуватимуть як "службову недбалість".