В понеділок, 29 листопада, в ефірі передачі "Подробиці" на телеканалі "Інтер" журналістка Анна Каменєва розповіла, що обговорювали депутати на засіданні фракції "Слуга народу".

"Слуги народу" обговорили проєкт держбюджету на наступний рік. Був присутній також і міністр фінансів Сергій Марченко, отож до другого читання документ дещо змінився, зокрема збільшили дохідну частину на 54 млрд і, відповідно, видатки зросли на 55 млрд. От з чого додатково в наступному році має зібрати гроші з ренти, з податку на прибуток підприємтва, ПДВ. А от куди додаткові мільярди будуть витрачати?", - зазначила кореспондент.

Данило Гетманцев, голова комітету з питань фінансів, податкової та митної політики зауважив: "Скільки слуг підтримає цей закон я не можу вам сказати цифру. А навіть якби міг не сказав би. Бо консультації досі тривають. Нам важливо аби цих голосів від нашої фракції було якомога більше, аби ми з вами повернули деяких "заблудших овєц", які чомусь не підтримують цю законодавчу ініціативу і, власне, монолітно, монобільшістю стали на захист інтересів народу України".



Народний депутат від "Слуги народу" Леся Забуранна додала: "Загальні видатки на інфраструктуру зростуть на 21 млрд. і 6 майже. Важливим є те що збільшуються видатки на підтримку органів місцевого самоврядування, на 1.5 млрд. грн. На оплату праці медикам ми збільшуємо видатки на 2 млрд грн, 300 млн додатково буде спрямовано на високоспеціалізовану медичну допомогу".

Журналістка також зазначила, що депутати обговорили і законопроект №5600.

"Данило Гетманцев говорив трошки про інший законопроект, скандальний, податковий №5600. Саме на нього вже три тижні депутати не можуть знайти голосів і переносять його з порядку денного в інший. Сьогодні заявляють, що голоси все ж таки знайшли, щоправда скільки саме в самій фракції "слуг народу" - не повідомляють, мовляв, ще тривають консультації, бо не всі депутати готові тиснути зелені кнопки. Точаться суперечки якраз над формулою ренти на залізну руду, тож "слуги" не виключають, що під час розгляду законопроекту №5600, який відбудеться завтра, може змінитись і сама формула. Держбюджет планують розглядати вже у четвер", - підкреслила Анна Каменєва.