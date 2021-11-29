Одразу сім нових послуг з'являться у системі "Дія" [ Редактировать ]
Субсидії та пенсії - онлайн. Одразу сім нових послуг з'являться у системі "Дія". Для оформлення субсидії треба буде подати заяву на порталі та завізувати її електронним підписом. Якщо змін у людини протягом року не станеться - пільги продовжуватимуть автоматично. А для призначення чи перерахунку пенсії - слід заповнити анкету та завантажити документи. Крім того, через "Дію" тепер пропонують оформлювати довідки про трудовий та страховий стаж, доходи пенсіонерів або витяг із реєстру застрахованих осіб.
по теме
В понедельник, 29 ноября, на портале "Дия" появятся новые услуги, связанные с социальной сферой
Невеста при регистрации брака имеет право на выбор фамилии
Державні послуги стали ближчими до них. Вперше в Україні відділення "Паспортного сервісу" відкрилося в області. Поки що в Київській, але в разі, якщо експеримент буде успішним, маємо надію на такі самі центрі і в інших регіонах.
Квіти та слова вдячності. Провести Олександра Омельченка в останню путь - до Колонної зали Київради - прийшли родичі, колеги, чинні міські депутати та небайдужі кияни.
Унаслідок рясних злив із берегів вийшла річка Нервйон. Рівень води подекуди сягнув одного метра. На цих кадрах з-під каламуті видніються лише дахи автівок.