Субсидії та пенсії - онлайн. Одразу сім нових послуг з'являться у системі "Дія". Для оформлення субсидії треба буде подати заяву на порталі та завізувати її електронним підписом. Якщо змін у людини протягом року не станеться - пільги продовжуватимуть автоматично. А для призначення чи перерахунку пенсії - слід заповнити анкету та завантажити документи. Крім того, через "Дію" тепер пропонують оформлювати довідки про трудовий та страховий стаж, доходи пенсіонерів або витяг із реєстру застрахованих осіб.