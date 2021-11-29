Останній день під британською короною. Барбадос усуває Єлизавету Другу з посади голови країни. Опівночі країна стане наймолодшою республікою у світі.

Час на це вибрали не випадково - країна саме відзначає 55 річницю незалежності. Як усе відбувається - розкаже Світлана Чернецька.

Святковий концерт напередодні найважливішого дня в сучасній історії країни. Барбадос відлічує останні години до фактичної незалежності. Офіційно країна перестала бути британською колонією ще 1966 року. Але королева Єлизавета Друга й надалі залишалася "Главою держави".

Священник, член парламенту Барбадосу:

Цей колоніальний покров, це лукаве британське посміховисько - більше не накриває нас. Сонце сідає над імперією. Щасливої незалежності, Барбадосе!

Про відмову від королеви уряд країни офіційно заявив минулої осені. І це ні для кого не стало несподіванкою. Бо серйозні розмови про перехід почалися ще 20 років тому.

Сандра Мейсон, генерал-губернатор Барбадосу:

Отримавши незалежність понад пів століття тому, наша країна не може мати жодних сумнівів стосовно здатності до самоврядування. Настав час повністю позбутися колоніального минулого.

Останні чотири роки Сандра Мейсон була представницею королеви в країні. А зараз - замінить Її Величність на посаді очільниці Барбадосу. Стане першою президенткою в історії. У Мейсон, як і в Єлизавети Другої - посада чисто формальна. Фактичне керування державою залишиться обов'язком прем'єр-міністра.

На церемонію відлучення від корони вже прибув спадкоємець британського престолу принц Чарльз. Він представляє королеву, яка через поважний вік уникає далеких перельотів. До візитів членів монаршої родини - місцевим не звикати. Тут неодноразово приймали й саму Її Величність, і молодих принців.

Особливо багато уваги завжди діставалося улюбленцеві публіки - принцові Гаррі.

Гаррі, герцог Сассекський:

Народ Барбадосу займає особливе місце в наших серцях. Ви маєте пишатися тим, що є барбадосцями. І я не маю жодних сумнівів, що попереду на вас чекає неймовірне майбутнє.

Тепер це майбутнє - без монаршої присутності. І добре це чи погано - самі барбадосці досі не визначилися. Адже рішення про перехід до республіки ухвалили без участі простих людей. Не вибирали вони й президента - це було рішення парламенту.

Філіп Форд, учитель, житель Барбадосу:

Я погоджуюся, що це неминучий крок до завершення процесу незалежності, але на мене це жодним чином не впливає. Єдине, що ми досі не розуміємо, який тип республіки матимемо і якими будуть наслідки цього рішення для нас.

Діана Кінг, менеджерка, жителька Барбадосу:

У нас однаково є прем'єр-міністр, у якого всі повноваження. Тож якою буде роль президента? Ми не розуміємо, що ж зміниться, і хочемо знати більше про це.

Уже завтра з високих кабінетів приберуть портрети Її Величності, британські прапори замінять місцевими. Це вперше за 30 років Єлизавета Друга втрачає королівство. Тепер їх залишиться 15, зокрема сама Велика Британія, Австралія, Нова Зеландія та Канада.

А історики очікують ефекту доміно. Услід за Барбадосом на вихід збирається Ямайка. А далі може піти й Австралія. Утім, найімовірніше, що з поваги до 95-річної королеви, держави не поспішатимуть відмовлятися від суверена. Чекатимуть до закінчення її правління.