Уряд запровадив нові прикордонні обмеження через "Омікрон" [ Редактировать ]
Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу - "Омікрона" - український уряд запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлено цю мутацію, має пройти двотижневу самоізоляцію.
Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще шести південноафриканських країн. В Україні поки що випадків зараження новим штамом немає.
Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України:
На сьогоднішній день штаму омікрон не було виявлено на території України. До того ж, в Україні діє система направлення на секвенування зразків з так званих кластерів районів, де спостерігаються значні сплески захворюваності від людей, які повернулися із-за кордону, а також від осіб, які мають атиповий перебіг коронавірусної хвороби.
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