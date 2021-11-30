В Україні поки що випадків зараження новим штамом немає.

Через стрімке поширення нового штаму коронавірусу - "Омікрона" - український уряд запроваджує нові прикордонні обмеження. Відтепер кожен, хто прибуває з країн, де виявлено цю мутацію, має пройти двотижневу самоізоляцію.

Це стосується людей, які повернулися з ПАР та ще шести південноафриканських країн. В Україні поки що випадків зараження новим штамом немає.

Віктор Ляшко, міністр охорони здоров'я України: