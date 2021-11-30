Спробу державного перевороту розслідуватиме СБУ [ Редактировать ]
СБУ розслідуватиме справу про ймовірну спробу державного перевороту. Про це стало відомо напередодні з офіційного повідомлення відомства. Поки що жодних деталей там більше не розголошують, окрім того, що під підозрою кілька людей - це і українці, і громадяни РФ. Нагадаю, про можливу підготовку до повалення влади в Україні уперше заявив Президент Володимир Зеленський на нещодавньому прес-марафоні.
Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:
Головне слідче управління СБУ здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні щодо вчинення дій, спрямованих на захоплення державної влади. Провадження відкрито за ч.1 ст. 109 Кримінального кодексу України - за фактом готування окремими громадянами України та РФ дій з метою захоплення державної влади. Про хід розслідування буде повідомлено згодом.
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