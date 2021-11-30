На Сході ворог поранив українського військового [ Редактировать ]
На Сході поранений один український військовий. Його стан стабільний, нині він у шпиталі. За добу штаб Об'єднаних сил нарахував шість ворожих атак. Дві з них - із застосуванням забороненої Мінськом зброї. Супротивник обстрілював позиції Збройних сил біля Світлодарська та Старогнатівки, а також Станиці Луганської і Новоолександрівки. Гатив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Микола, військовослужбовець Збройних сил України:
Намагаються вони вразити і техніку, було скидання вогу по медичній машині - був вибух, десь в 10 метрах і її не вразило. Але скидання було по медичній.
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Супротивник обстрілював позиції Збройних сил, зокрема, біля Світлодарська, Старогнатівки і Новоолександрівки. Бив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Біля Південного цілив із мінометів, а в районі Свідлодарська - з протитанкових гранатометів. Наші бійці стримували атаки вогнем у відповідь.
Де саме це сталося, у штабі не уточнюють, але кажуть, що під вогнем були Мар'їнка та Новомихайлівка. Також гаряче було і на передових позиціях біля окупованої Горлівки.
Ворог вів вогонь у напрямку Авдіївки та Лебединського з мінометів 120-го калібру. Поблизу Красногорівки застосував 82-ий калібр.
Окрім снайперських куль, періодично "прилітають" ворожі реактивні гранати, міни та кулі - працює весь спектр калібрів. Так за минулу добу ворог щонайменше дев'ять разів гатив по українських армійцях уздовж усієї лінії зіткнення.