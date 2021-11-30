На Сході поранений один український військовий. Його стан стабільний, нині він у шпиталі. За добу штаб Об'єднаних сил нарахував шість ворожих атак. Дві з них - із застосуванням забороненої Мінськом зброї. Супротивник обстрілював позиції Збройних сил біля Світлодарська та Старогнатівки, а також Станиці Луганської і Новоолександрівки. Гатив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.

Микола, військовослужбовець Збройних сил України: