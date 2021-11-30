До самої школи журналістів не пускають через карантинні обмеження.

В одній зі шкіл Одеси обвалився шматок стелі у класі. Тиньк посипався дітям на голову. На щастя, минулося без постраждалих. Як це пояснюють у школі і хто відповість? З'ясовував Андрій Анастасов.

Стеля - на підлозі кабінету інформатики. Масштаб пошкоджень можна зрозуміти лише із цього короткого відео - його зняли учні. До самої школи журналістів не пускають через карантинні обмеження. Відомо, що шматок стелі впав під час перерви, коли в кабінеті було 16 старшокласників і вчитель.

Ірина Чубенко, директорка школи № 111:

Жодного постраждалого учня в нашій школі немає. Один з учнів знаходився в безпосередній близькості до частини обвалу, всі діти були оглянуті медичною сестрою, всі діти цілі і не ушкоджені. Саме це приміщення не викликало занепокоєння адміністрації з приводу його стану.

У міському департаменті освіти кажуть: обвалилася лише штукатурка, а ось чому так сталося - наразі з'ясовують. Останній раз ремонт у цьому кабінеті робили чотири роки тому. А будівлі - майже сто років.

Олена Буйневич, начальниця Департаменту освіти та науки Одеської міської ради:

Кабінет, в якому сталася ця подія, розташований на другому поверсі триповерхової будівлі, тому ніякого відношення до стелі закладу, до даху закладу, цей кабінет не має.

Самих школярів переляканими не назвеш. Діти більше обговорюють відео та реакцію соцмереж, ніж саму подію.

Аліна Бережна, школярка:

Ну, учителя все на нервах, а вот тот мальчик, который снимал это всё - вроде его ждёт какое-то наказание или что-то еще там, не знаю.

Справою вже зайнялася поліція. Правоохоронці планують відкрити кримінальне провадження, але ще не визначилися з його кваліфікацією. Імовірно, випадок будуть розслідувати як "службову недбалість".