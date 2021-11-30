Деякі з них були ще живими, а деякі загинули.

Тисячі "п'яних" риб спливли на поверхню озера китайського міста Шаосін. Напилися рисового вина.

Витік алкоголю стався внаслідок пожежі на прилеглій виноробні. В озері, зокрема, водилися золоті рибки й соми. Деякі з них були ще живими, а деякі загинули.

Місцеві жителі на тлі інциденту зібралися на колективну риболовлю. Після того, як уся постраждала риба спливе, озеро планують очистити.