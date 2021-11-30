"П'яні риби" спливли на поверхню озера після пожежі на виноробні [ Редактировать ]
Тисячі "п'яних" риб спливли на поверхню озера китайського міста Шаосін. Напилися рисового вина.
Витік алкоголю стався внаслідок пожежі на прилеглій виноробні. В озері, зокрема, водилися золоті рибки й соми. Деякі з них були ще живими, а деякі загинули.
Місцеві жителі на тлі інциденту зібралися на колективну риболовлю. Після того, як уся постраждала риба спливе, озеро планують очистити.
по теме
Організували зариблення активісти. На цю подію запросили й містян.
Після двох років чекань, мавпи тайського міста Лопбурі знову можуть наїстися досхочу. В останню неділю листопада до храму Пра Пранг Сам Йод традиційно навезли тонни наїдків.
Після двох років чекань, мавпи тайського міста Лопбурі знову можуть наїстися досхочу. В останню неділю листопада до храму Пра Пранг Сам Йод традиційно навезли тонни наїдків.
В сети активно обсуждают вопиющий случай. Семья взяла животное вместо игрушки для ребенка
Через пандемію коронавірусу два роки поспіль місцеві хвостаті були позбавлені щедрого частування, яке раніше влаштовували у листопаді.