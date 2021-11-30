Пара співмешканців створювала фейкові інтернет-магазини: отримала 2 млн грн [ Редактировать ]
Майже на два мільйони гривень ошукала довірливих громадян пара співмешканців з Мелітополя. У соцмережах вони створювали фейкові інтернет-магазини - і нібито продавали одяг та взуття.
Покупців просили зробити передоплату за товар. Щойно отримували гроші, одразу зникали. За попередніми даними, на гачок шахраїв потрапила майже тисяча людей. Підозрюваним загрожує до восьми років за ґратами.
Анна Селезньова, старший інспектор з ОД Департаменту кіберполіції НПУ:
Правоохоронці провели обшуки в автомобілі та за місцем мешкання фігурантів. За результатами вилучено комп'ютерну техніку, мобільні телефони, на яких містяться докази злочинної діяльності, сім-картки, банківські картки, чорнові записи та майже 2 мільйони гривень, походження яких співмешканці не могли пояснити.
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