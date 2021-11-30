Підозрюваним загрожує до восьми років за ґратами.

Майже на два мільйони гривень ошукала довірливих громадян пара співмешканців з Мелітополя. У соцмережах вони створювали фейкові інтернет-магазини - і нібито продавали одяг та взуття.

Покупців просили зробити передоплату за товар. Щойно отримували гроші, одразу зникали. За попередніми даними, на гачок шахраїв потрапила майже тисяча людей. Підозрюваним загрожує до восьми років за ґратами.

Анна Селезньова, старший інспектор з ОД Департаменту кіберполіції НПУ: