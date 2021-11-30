От коронавируса вакцинировались уже более 11 млн украинцев [ Редактировать ]
По состоянию на утро, 30 ноября в Украине получили две дозы вакцины от коронавируса более 11 млн человек. Всего в стране проведено 24,5 млн прививок.
За минувшие сутки от коронавируса было вакцинировано 226 059 человек.
Из которых первую дозу вакцины получили 71 124 человека, а полностью иммунизированны (получили две дозы) - 154 935 человек.
С начала вакцинальной кампании в стране привито от COVID 13 391 656 человек.
Из которых получили первую дозу - 13 391 654 человека, полностью иммунизированы и получили две дозы - 11 122 635 человек. В общем количестве в Украине проведено 24 514 289 прививок.
Ранее президент США Джо Байден прокомментировал обнаружение нового штамма коронавируса в Южной Африке.
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