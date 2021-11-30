Трудовой коллектив ГП "Николаевский авиаремонтный завод" (НАРП) заявляет о продолжении грязных игр Укроборонпрома вокруг назначения руководителя завода. В открытом письме на имя Президента Владимира Зеленского люди сообщили о том, что несколько месяцев назад гендиректор концерна Юрий Гусев вопреки мнению трудового коллектива лоббировал на эту должность некоего Андрея Ликаренко, который возглавлял предприятие в 2012-14 гг. по квоте Александра Януковича и Дмитрия Саламатина. В настоящее время Святошинский суд Киева рассматривает уголовное дело №12014100080010572 по обвинению Ликаренко в мошенничестве.

"Благодаря Вашему вмешательству кадровую инициативу Гусева предотвратили. Тот вынуждено продлил контракт с действующим директором НАРП В.Кирницким, которого поддерживает трудовой коллектив. Но сделал это лишь до 31.12.2021, чтобы позже завершить начатую раньше аферу. Он к тому времени уволил Ликаренко с должности директора завода "Проминь", также входящего в состав Укроборонпрома, назначив туда его бизнес-партнера – Владимира Принца. Нам известно, что именно эта кандидатура готовиться для назначения на НАРП", - заявлено в обращении.

"Убедительно призываем Вас разобраться в ситуации и принять взвешенное решение. Мы поддерживаем политику по очистке власти от коррупционеров. И полагаем, что в условиях войны и внутренней дестабилизации оборонными предприятиями должны руководить профессионалы, а не дельцы. Трудовой коллектив задается вопросом: какую цель преследует Юрий Гусев в своих сомнительных кадровых решениях… И как они увязываются с подписанным Вами законом №3822 "О реорганизации ГК "Укроборонпром".

Просим Вас остановить грязные игры вокруг стратегического для страны предприятия и содействовать в продлении контракта с действующим директором Виктором Кирницким, который возглавляет завод с 2014 года. Все эти годы предприятие работает прибыльно, своевременно выплачивает зарплату и отчисляет значительные налоги в бюджеты всех уровней", - заявили в трудовом коллективе ГП НАРП.

Ранее профсоюз работников ОПК заявил, что Зеленский должен прекратить давление "Укроборонпрома" на трудовой коллектив НАРП.