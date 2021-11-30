8 років тому на Майдані пролилася перша кров [ Редактировать ]
Перша кров на Євромайдані пролилася саме сьогодні - 8 років тому. В ніч проти 30 листопада "беркутівці" застосували силу щодо студентів, які розгорнули наметове містечко під Монументом Незалежності .
О 4-й ранку силовики почали "зачистку" Майдану від 400 учасників мітингу. Їх розганяли кийками, заламували руки та розбивали голови до крові. Так влада Януковича намагалася припинити акцію. Натомість - отримала зворотній ефект.
На Михайлівський площі зібрався стихійний мітинг та сформувалися перші загони самооборони. А наступного дня у середмістя вийшли тисячі українців на знак протесту та захисту власної гідності.
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