Перша кров на Євромайдані пролилася саме сьогодні - 8 років тому. В ніч проти 30 листопада "беркутівці" застосували силу щодо студентів, які розгорнули наметове містечко під Монументом Незалежності .

О 4-й ранку силовики почали "зачистку" Майдану від 400 учасників мітингу. Їх розганяли кийками, заламували руки та розбивали голови до крові. Так влада Януковича намагалася припинити акцію. Натомість - отримала зворотній ефект.

На Михайлівський площі зібрався стихійний мітинг та сформувалися перші загони самооборони. А наступного дня у середмістя вийшли тисячі українців на знак протесту та захисту власної гідності.