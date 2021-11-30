Після загибелі 27 мігрантів Ла-Манш патрулюватиме літак Євросоюзу [ Редактировать ]
Літак ЄС патрулюватиме Ла-Манш після загибелі 27-ми мігрантів. Допомагатиме Франції, Бельгії та Нідерландам контролювати їхні береги вже з першого грудня.
Таке рішення європейські посадовці ухвалили під час екстреної зустрічі у французькому порту Кале. І пообіцяли тісніше співпрацювати, аби завадити біженцям незаконно переправлятися на надувних човнах через протоку.
Трагедія, яка змусила Європу знову порушити тему міграційної кризи, сталася минулої середи. Люди, що потонули у водах Ла-Маншу, намагалися з Франції дістатися Великої Британії.
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