Засідання у справі Саакашвілі відклали через сутички біля суду [ Редактировать ]
Засідання у справі колишнього президента Грузії Міхеїла Саакашвілі відклали через сутички між поліцією і прихильниками політика біля будівлі суду.
Саакашвілі вперше після затримання доправили до зали засідань. Третього президента звинувачують у перевищенні повноважень. Сам політик заявив, що під вартою його катували.
А також відмовився визнавати повноваження прокуратури. Наступне слухання відбудеться 23 грудня.
по теме
Саакашвілі вперше після затримання доправили до зали засідань. Третього президента звинувачують у перевищенні повноважень.
У Грузії колишнього президента звинувачують у перевищенні повноважень, жорстокому розгоні демонстрації, розтраті та навіть санкціонуванні вбивств опонентів.
У Грузії колишнього президента звинувачують у перевищенні повноважень, жорстокому розгоні демонстрації, розтраті та навіть санкціонуванні вбивств опонентів.
На лаві підсудних - третій президент, а під судом - сутички. У Тбілісі розпочався процес над Саакашвілі. Це вперше політик з'явився на засіданні, де розглядають обвинувачення проти нього.
У Грузії колишнього президента звинувачують у перевищенні повноважень, жорстокому розгоні демонстрації, розтраті державних коштів і навіть у санкціонуванні вбивств опонентів.