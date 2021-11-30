Парламент потерял доверие избирателей, а монобольшинство в Верховной Раде не выполнило ключевые обещания, с которыми шло на выборы. Поэтому необходим роспуск парламента и назначение новых выборов в Верховную Раду. Об этом заявил Сопредседатель"Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко с трибуны парламента.

Политик напомнил, что на прошлой неделе был пройден "экватор" деятельности президента, и от состоявшейся пресс-конференции люди ждали ответов на вопросы, которые их беспокоят.

"Почему не выполнены ключевые обещания, с которыми шла на выборы эта политическая сила и сегодняшний президент? Почему нет мира на востоке страны и он так же далек, как и два года назад? Почему растут коммунальные тарифы, а не снижаются, как было обещано? Где борьба с эпидемией, о чем говорил сегодняшний президент, называя себя "мастером спорта по борьбе с ковидом", а на самом деле наша страна оказалась на втором месте в мире по числу погибших от эпидемии? Ответов нет", - подчеркнул Юрий Бойко.

Он отметил, что за отсутствие порядка в стране несет ответственность не только нынешний президент, но и монобольшинство в парламенте.

"Они послушно следовали всем указаниям из Офиса президента и от него самого, полностью дистанцировались от жизни страны, от потребностей людей. И поэтому потеряли доверие народа", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Он напомнил, что этот парламент начинал свою работу два года назад с уровнем доверия в 65%, а сегодня этот уровень составляет всего 6%.

"Парламент, которому доверяют 6%, не имеет права представлять интересы украинского народа. И если есть политическая совесть, нужно признать, что этот парламент в результате позиции монобольшинства – не сложился, сдать мандаты, самораспуститься и идти на выборы. Это будет честно и это будет справедливо. А граждане Украины изберут таких депутатов, которые будут действительно их защищать, выполнять то, с чем шли на выборы, а не заниматься политическими дрязгами", – резюмировал Юрий Бойко.