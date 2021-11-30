Министр образования и науки Украины Сергей Шкарлет рассказал, что с 1 декабря 2021 года сотрудникам учреждений среднего образования увеличат заработную плату на 8,4%. Об этом глава Министерства написал на своем Telegram-канале.

По его словам, оклады педагогов в среднем вырастет на 900-1500 гривен. Таким образом, размер зарплаты будет стартовать с 10 тысяч гривен. Известно, что это будет вторым повышение оплаты труда педагогов в 2021 году.

Отмечается, что учитель без категории и стажа будет получать 9 768 грн. Учитель II категории будут зарабатывать 12 053 грн, учителя I категории – 12 906 грн, учитель высшей категории – 13 759 грн, директор школы – 17 057 грн, ассистенты учителя – 11 200 грн, руководители кружков – 12 053 грн, педагоги-организаторы I категории – 11 317 грн.

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Кроме того, средняя номинальная заработная плата штатного работника предприятий, учреждений и организаций Украины в октябре 2021 года составила 14 045 гривен. Это на 194 гривны меньше по сравнению с сентябрем (14 239 гривен).

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