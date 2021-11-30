Звіт ТСК щодо "вагнерівців" і зміни до Податкового кодексу. Сьогодні депутати весь робочий день присвятили цим двом питанням. Про що сперечалися і за що голосували - знає Анна Каменєва.

Спроба затримати тридцяти трьох "вагнерівців" була, зливу інформації - не було, але хто вирішив спецоперацію відтермінувати - не встановлено. Такий основний висновок тимчасової слідчої комісії.

Роман Костенко, народний депутат, "Голос":

В цьому звіті якраз немає свідчень тих представників державної влади, які мали хоча б якесь відношення до проведення цієї спецоперації. Просто тимчасова слідча комісія не спромоглася їх допитати.

Допитати, через майже півтора року після зриву операції, змогли в ДБР. Сьогодні свідчення у справі "вагнерівців" дав голова Офісу Президента. Подробиць розмови - не повідомив. Тим часом нардепи проміжний звіт ТСК ухвалили й направили його правоохоронцям. А після цього взялися за скандальний податковий законопроєкт.

Розглядали за спецпроцедурою - по п'ять поправок від кожної фракції. Деякі пропозиції - обговорювали на підвищених тонах. Найбільше опозиція критикувала норми про оподаткування власників сільгоспземель. Маєш пай за межами населеного пункту - плати майже півтори тисячі за кожен гектар на рік. Якщо продаєш вирощену продукцію - чекай листи щастя від податкової.

Михайло Цимбалюк, народний депутат, "Батьківщина":

Ви ще ощасливте в лапках фермерів, тих хто продає свою сільськогосподарську продукцію. І понад 72 тисяч гривень - ви вже йому заставляєте сплачувати 18% і ще 1,5 військового збору. Селянин не витримає. З цим законопроєктом ви 10 млрд вирішили навантажити селян?

Ніна Южаніна, народний депутат, "Європейська Солідарінсть":

Вся цепочка всіх товарів, які виготовляються в Україні буде зростати мінімум додатково після цього закону на 14-15 відсотків. Всі ці зміни відображаються в тому числі, а може навіть і виключно на гаманцях споживачів товарів і послуг українського походження.

Та ці норми залишилися незмінними. А от поправку про ренту на залізну руду - таки "збили" і вилучили із формули логістику. Тож ставка податку залежатиме лише від світових цін.

Данило Гетманцев, народний депутат, "Слуга народу":

Руда в цьому році коштувала понад 200 доларів, то власне вони б сплатили набагато більше - до 20 млрд держава б отримала більше, якби ця норма діяла з початку цього року.

За законом зростуть і послуги мобільних операторів, акциз на алкоголь збільшиться на 5%, екологічний податок - утричі. Усі поправки - в залі розглядали в турборежимі - одна за одною. Спікер називав лише номери, а про що саме норма - не оголошував. Майже півтори сотні голосувань поспіль - і ось остаточне.

Якщо закон президент підпише до нового року, більшість його положень почне діяти із січня. Такий от подарунок бізнесу.