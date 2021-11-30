Вісім років тому пролилася перша кров на Євромайдані [ Редактировать ]
Саме сьогодні - вісім років тому - пролилася перша кров на Євромайдані. У ніч проти 30 листопада 2013 - "беркутівці" застосували силу щодо студентів, які встановили наметове містечко біля монумента Незалежности. О четвертій ранку силовики почали "зачистку" Майдану від 400 учасників мітингу. Їх розганяли кийками, заламували руки та розбивали голови до крові. Так влада Януковича намагалася припинити акцію. Натомість - отримала зворотний ефект. На Михайлівській площі зібрався стихійний мітинг, сформувалися перші загони самооборони. А наступного дня в середмістя вийшли тисячі українців на знак протесту та захисту власної гідности.
по теме
Цьогоріч біля стели встановили монітори, на яких демонстрували кадри тих драматичних подій. З Майдану люди прямували до Алеї героїв Небесної сотні.
Майданівська локація, яка переросла в унікальне культурне явище - Мистецький Барбакан - це перша виставка в новому артпростір - "Галереї протестного мистецтва".
Зеленский надеется, что в Верховном Суде "осознают общественный запрос на судебную реформу, как и то, что она является ключевым условием для экономического развития нашей страны"
В среду, 1 декабря, центр Киева могут перекрыть из-за массовых мероприяти
30 ноября, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль в рамках визита в Брюссель провел встречу с высоким представителем ЕС Жозепом Боррелем, а также с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен