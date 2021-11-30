Саме сьогодні - вісім років тому - пролилася перша кров на Євромайдані. У ніч проти 30 листопада 2013 - "беркутівці" застосували силу щодо студентів, які встановили наметове містечко біля монумента Незалежности. О четвертій ранку силовики почали "зачистку" Майдану від 400 учасників мітингу. Їх розганяли кийками, заламували руки та розбивали голови до крові. Так влада Януковича намагалася припинити акцію. Натомість - отримала зворотний ефект. На Михайлівській площі зібрався стихійний мітинг, сформувалися перші загони самооборони. А наступного дня в середмістя вийшли тисячі українців на знак протесту та захисту власної гідности.