На тлі загрози нового штаму "Омікрон" посилюють кампанію з імунізації також інші держави. Сполучені Штати рекомендують зробити третє бустерне щеплення всім громадянам, старшим за 18. Греція запроваджує штрафи для невакцинованих жителів країни віком 60 плюс. Від 16 січня щомісяця з них стягуватимуть по 100 євро. А в Австрії презентували законопроєкт, згідно з яким, жителів, які відмовлятимуться від щеплення без медичних протипоказань - штрафуватимуть на 3600 євро. За повторну відмову - сума буде удвічі більшою.