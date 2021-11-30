Австрійці штрафуватимуть громадян за відмову від вакцинації [ Редактировать ]
На тлі загрози нового штаму "Омікрон" посилюють кампанію з імунізації також інші держави. Сполучені Штати рекомендують зробити третє бустерне щеплення всім громадянам, старшим за 18. Греція запроваджує штрафи для невакцинованих жителів країни віком 60 плюс. Від 16 січня щомісяця з них стягуватимуть по 100 євро. А в Австрії презентували законопроєкт, згідно з яким, жителів, які відмовлятимуться від щеплення без медичних протипоказань - штрафуватимуть на 3600 євро. За повторну відмову - сума буде удвічі більшою.
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