Французька поліція знесла стихійний табір мігрантів поблизу порту Дюнкерк [ Редактировать ]
Французька поліція знесла стихійний табір мігрантів поблизу порту Дюнкерк. Людей розігнали, а їхні намети вивезли. Уздовж занедбаної залізничної колії очікували нагоди перебратися до Великої Британії сотні втікачів із Близького Сходу та Азії. Тут зупинялися й 27 нелегалів, які минулої середи потонули під час спроби подолати Ла-Манш. Через цю трагедію - протоку патрулюватиме літак ЄС. За підрахунками британського МВС, цього року морем до Сполученого Королівства намагалися дістатися понад 25 тисяч людей. Це втричі більше, ніж торік.
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