Газова криза та подальша євроінтеграція. Український прем'єр Денис Шмигаль приїхав до Брюсселя поговорити про спільні виклики. Про транзит газу через Україну та ризики від запуску "Північного потоку-2" йшлося під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн. Участь у ній взяли також прем'єри Молдови та Грузії - тобто так зване "Асоційоване тріо". За словами Шмигаля, Україна, зокрема, готова збільшити транзит, зменшити його вартість та допомогти зі зберіганням європейського газу. Окрім енергобезпеки, обговорили також цифровізацію і транспорт.

Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України: