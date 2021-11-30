Денис Шмигаль приїхав до Брюсселя поговорити про спільні виклики [ Редактировать ]
Газова криза та подальша євроінтеграція. Український прем'єр Денис Шмигаль приїхав до Брюсселя поговорити про спільні виклики. Про транзит газу через Україну та ризики від запуску "Північного потоку-2" йшлося під час зустрічі з президентом Єврокомісії Урсулою Фон дер Ляєн. Участь у ній взяли також прем'єри Молдови та Грузії - тобто так зване "Асоційоване тріо". За словами Шмигаля, Україна, зокрема, готова збільшити транзит, зменшити його вартість та допомогти зі зберіганням європейського газу. Окрім енергобезпеки, обговорили також цифровізацію і транспорт.
Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України:
ЄС підтримує Україну, Грузію та Молдову і стимулює Асоційоване тріо до співпраці в нових сферах у межах "Східного партнерства". Ми поставили за мету пришвидшити нашу співпрацю з Євросоюзом у питаннях екології, диджиталізації, енергетичної та транспортної галузей. Дуже важливою є сфера енергетичної безпеки. Саме тому Україна прагне досягти домовленості з ЄС задля посилення спільної енергетичної безпеки.
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