Засуджена за розстріл інструктора тиру дівчина померла в СІЗО Полтави [ Редактировать ]
Засуджена за розстріл інструктора тиру Вероніка Моторіна померла в СІЗО Полтави. 20-річна дівчина перебувала під вартою - до набуття вироком законної сили. У вересні Моторіну засудили до 15 років ув'язнення за умисне вбивство. Сталося це в тирі. Дівчина стріляла з різних видів вогнепальної зброї. Аж раптом повернулася до інструктора - і вистрелила в нього п'ять разів із малокаліберного пістолета. Чоловік загинув на місці. Спершу Вероніка говорила, що це сталося випадково. Експертиза визнала її осудною. Та після оголошення вироку дівчина намагалася накласти на себе руки, але її врятували. Чому вона померла зараз? Відповіді на ці питання має дати слідство. Його вже розпочала прокуратура.
Ольга Кузнєцова, речниця північно-східного міжрегіонального управління виконання кримінальних покарань:
Що стосовно Вікторії, можу сказати, що її було доставлено до медичної частини установи, розпочаті реанімаційні заходи та одночасно викликано бригаду швидкої допомоги. Швидка допомога прибула десь через 15 хвилин, але попри проведені заходи, вони констатували біологічну смерть засудженої.
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