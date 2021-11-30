Масштабний канал контрабанди лісу викрили на Прикарпатті. Місцевий підприємець, аби легалізувати деревину, по кілька разів використовував одні й ті самі накладні. Далі за цими фіктивними документами - експортував ліс до різних країн світу. Найбільше - в Китай. Лише від початку року переправив на понад два мільйони гривень. Затримали контрабандиста в Одеському порту під час чергового продажу партії лісу. Під час огляду правоохоронці помітили розбіжності - за документами була нібито сосна, а насправді в контейнерах - виявили смереку. А під час обшуків оперативники СБУ виявили десятки кубометрів "лівої" деревини на суму більше як півмільйона гривень.

Марія Римар, речниця управління СБУ в Івано-франківській області: