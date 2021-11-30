Всемирная организация здравоохранения не видит пользы от полного запрета путешествий в мире. Это никоим образом не остановит распространение коронавируса,но усложнит для всех жизнь. Об этом сообщает пресс-службу ВОЗ.

ВОЗ считает, что странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации.

Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения (коронавирус -ред.), но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования.

В то же время странам рекомендуется придерживаться международно медико-санитарных правил.

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Кроме того, компании BioNTech и Pfizer заявили, что уже начали разработку новой вакцины от COVID-19, направленной на борьбу со штаммом коронавируса "Омикрон". Вакцина может быть сделана менее, чем за 100 дней.

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