ВОЗ не видит пользы от запрета путешествий в мире [ Редактировать ]
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Всемирная организация здравоохранения не видит пользы от полного запрета путешествий в мире. Это никоим образом не остановит распространение коронавируса,но усложнит для всех жизнь. Об этом сообщает пресс-службу ВОЗ.
ВОЗ считает, что странам следует применять в отношении путешествий правила, которые основаны на оценке риска и подтвержденной информации.
Всеобъемлющий запрет на путешествия не предотвратит международного распространения (коронавирус -ред.), но будет представлять собой тяжелое бремя для жизни и источников существования.
В то же время странам рекомендуется придерживаться международно медико-санитарных правил.
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