Рятувальники допомогли чоловіку, який добу дрейфував у відкритому морі [ Редактировать ]
У Японії врятували 69-річного чоловіка, який майже добу дрейфував у відкритому морі. Його човен перекинувся, коли він прямував до острова Якусіма.
Японець встиг зателефонувати рятувальникам. Проте знайти потерпілого береговій охороні вдалося лише через 22 години. Чоловіка помітили, коли той сидів на двигуні свого перекинутого човна.
Він закутався у ковдру, це й допомогло йому не замерзнути.
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