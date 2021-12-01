Новини з фронту: під ворожим обстрілом загинув український військовий

Де саме це сталося, у штабі не уточнюють, але кажуть, що під вогнем були Мар'їнка та Новомихайлівка. Також гаряче було і на передових позиціях біля окупованої Горлівки.