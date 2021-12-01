На фронті зафіксували чотири ворожі атаки [ Редактировать ]
На Донбасі ворог продовжує обстрілювати українські позиції. Попередньої доби зафіксовані чотири ворожі атаки.
Супротивник накривав із гранатометів різних систем і великокаліберних кулеметів околиці Нью-Йорка.
А поблизу Південного і Шумів застосовував міномети 82-го калібру. Українські захисники давали супротивнику відсіч. Втрат серед особового складу Збройних сил - немає.
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Наші армійці кажуть - противник точно знав, що цілить не по військових, адже відстань до лінії фронту там - менше як два кілометри.
Противник бив з артилерії 122-го калібру, 82-х мінометів, гранатометів різних систем та стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Супротивник обстрілював позиції Збройних сил, зокрема, біля Світлодарська, Старогнатівки і Новоолександрівки. Бив зі станкових і протитанкових гранатометів, мінометів і стрілецької зброї. Українські захисники відкривали вогонь у відповідь.
Його стан стабільний, нині він у шпиталі. За добу штаб Об'єднаних сил нарахував шість ворожих атак. Дві з них - із застосуванням забороненої Мінськом зброї.
Біля Південного цілив із мінометів, а в районі Свідлодарська - з протитанкових гранатометів. Наші бійці стримували атаки вогнем у відповідь.