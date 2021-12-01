Суворі карантинні обмеження повертає Велика Британія. Уперше від липня маски знову стали обов'язковими в магазинах і громадському транспорті. Усе через той самий "Омікрон". Як Сполучене Королівство бореться із загрозою, яку ще навіть до кінця не вивчили - розповість Світлана Чернецька.

Останні чотири місяці життя британців дедалі більше нагадувало доковідний період. Країна не запроваджувала жодних обмежень, навіть коли Європу накрила четверта хвиля пандемії. Чверть місцевих уже отримали третю дозу вакцини. А двома - щеплені 70% дорослих. Та нова мутація "Омікрон" змусила уряд переглянути карантинні правила.

Джонатан Ван-Там, заступник головного лікаря Англії:

Ми всі маємо зрозуміти таке: навіть якщо новий штам не викликає гірших симптомів, число уражень однаково збільшуватиметься, а отже зростатиме й кількість госпіталізацій.

Маски тепер знову обов'язкові - у громадських місцях і у транспорті. Винятки - заклади харчування. Усім приїжджим із закордону знову доведеться ізолюватися до отримання негативного результату тесту на ковід. В уряді зізнаються - перестраховуються свідомо. Бо інформації про мутацію наразі надто мало. Науковцям потрібно близько двох тижнів, щоби підтвердити чи спростувати найгірші очікування.

Саджид Давід, міністр із питань охорони здоров'я Великої Британії:

Хочу вас запевнити: якщо виявиться, що цей різновид не є більш небезпечним за "Дельту", ми одразу ж скасуємо всі обмеження. Але зараз не час вагатися. Треба бути пильними й думати про те, що кожен із нас може зробити, аби сповільнити поширення нового штаму.

У Великій Британії вже підтвердили 14 випадків "Омікрону". Більшість з інфікованих - завезли штам із Південної Африки. Але вже є ознаки того, що нова мутація набирає обертів у Сполученому Королівстві.

Нікола Стерджен, перший міністр Шотландії:

На цьому етапі ми знаємо, що не всі з інфікованих подорожували за кордон чи контактували з тими, хто повернувся з Південної Африки. Це свідчить про те, що новий штам уже циркулює в громаді.

Саме тому уряд пришвидшує бустерну програму. Тепер третю дозу можна отримати не через шість, а через три місяці після другої. Мутації "Омікрону" вказують на те, що він може обходити вакцинний захист. Але науковці вірять, що імунізація принаймні вбереже людей від складного перебігу ковіду.