Самі вихователі від можливих новацій не в захваті.

Дитячі садочки в Україні можуть зобов'язати обладнати територію камерами відеоспостереження. Відповідна петиція на сайті Президента набрала необхідні 25 тисяч голосів. Тож глава держави доручив урядовцям вивчити це питання. Думки щодо користі та шкоди такого нагляду за дітьми - зібрала Марічка Мельник.

У Ольги двоє дітей. Старша Даша - школярка, а Андрій ще ходить до садка. Ольга - мати одиначка, їй доводиться багато працювати, тому менший залишається під наглядом вихователів навіть уночі. Тому жінка - за встановлення камер відеонагляду, адже хоче знати, чи усе з хлопчиком добре.

Ольга Складенко, жителька Києва:

Це більше не про недовіру до вихователів, а про звичайну материнську тривогу. Бували такі курйозні ситуації, коли хотілося б бачити, як усе відбувалося. В таких випадках потрібна камера, щоб навіть побачити причину таких ситуацій і можливо виправдати вихователя.

Проте самі вихователі від можливих новацій не в захваті. У Олени за плечима багато років виховної роботи. Каже, випадки бувають різні, та коли батьки онлайн стежать за своїми дітьми - робота стає нестерпною.

Олена Щербій, вихователька:

Каждая мама считала нужным не все 100 процентов, ну процентов 90, что нужно позвонить воспитателю. У толкового воспитателя, я считаю, времени отвечать на сообщения нет. Что делают умные мамы - они звонят заведующей и тут начинаеться хаос. Вместо того, чтобы дальше заниматься с детками начинаются разбирательства, почему шапка не завязана, ботинки там не на той ноге.

У цьому дитячому садочку камери встановили від самого відкриття. Доступ до архіву є тільки у керівництва. Тут проти того, щоб батьки втручалися в роботу закладу.

Сергій Гончар, директор дошкільного закладу:

Класно було б, якби батьки довіряли вихователям, довіряли викладачам, довіряли взагалі закладу. І не втручалися своїми рекомендаціями, що потрібно дитині краще, тому що все одно вихователь знає краще свою дисципліну.

От і виходить - одні підтримують петицію, інші виступають проти відеонагляду - вважають це неетичним, адже збір інформації про дітей без згоди батьків - незаконний. Та прямої заборони на встановлення відеокамер немає. Отже - питання законодавчо не урегульоване. І над ним ще доведеться попрацювати урядовцям.