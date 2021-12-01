1000 гривен от Зеленского: в Украине расширят перечень услуг [ Редактировать ]
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В Украине намерены расширить программу выдачи бонусной тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса на определенные услуги и товары, которая стартует 19 декабря, включив в перечень также возможность приобретения книг.
Об этом рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает "Интерфакс-Украина".
Чиновник отметила, что сейчас Минэкономики работает над таким расширением круга сфер и услуг для траты поощрительной суммы для тех, кто был вакцинирован.
"Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", - говорит министр.
Она напомнила, что правительственная программа предусматривает поощрение привитых от COVID-19 граждан и одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.
Так, предварительно определено, что потратить виртуальные платежные карты через "Дию" украинцы смогут с 19 декабря 2021-го по 18 декабря 2022-го:
- на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы,
- на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов,
- на покупку билетов в кинотеатры, театры, музеи.
Плюс к этому намерены добавить еще приобретение книг.
"Работаем над тем, чтобы можно было приобрести книги. Сейчас определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу", - рассказала министр.
Свириденко уточнила, что присоединиться к программе смогут все совершеннолетние лица, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса (две дозы).
Ранее заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук заявил о том, что выплата по тысяче гривен вакцинированным украинцам не окажет значительного влияния на общий показатель инфляции.
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