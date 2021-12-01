В Украине намерены расширить программу выдачи бонусной тысячи гривен за вакцинацию от коронавируса на определенные услуги и товары, которая стартует 19 декабря, включив в перечень также возможность приобретения книг.

Об этом рассказала первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко, передает "Интерфакс-Украина".

Чиновник отметила, что сейчас Минэкономики работает над таким расширением круга сфер и услуг для траты поощрительной суммы для тех, кто был вакцинирован.

"Начнем программу с тех направлений, которые пережили наибольшие потери. Потом планируем расширить перечень", - говорит министр.

Она напомнила, что правительственная программа предусматривает поощрение привитых от COVID-19 граждан и одновременную поддержку предприятий культурной сферы, спорта и перевозок.

Так, предварительно определено, что потратить виртуальные платежные карты через "Дию" украинцы смогут с 19 декабря 2021-го по 18 декабря 2022-го:

на приобретение железнодорожных и авиабилетов на внутренние рейсы,

на оплату услуг спортзалов или фитнес-клубов,

на покупку билетов в кинотеатры, театры, музеи.

Плюс к этому намерены добавить еще приобретение книг.

"Работаем над тем, чтобы можно было приобрести книги. Сейчас определяем очередность привлечения направлений деятельности в программу", - рассказала министр.

Свириденко уточнила, что присоединиться к программе смогут все совершеннолетние лица, прошедшие полный курс вакцинации от коронавируса (две дозы).

Ранее заместитель главы Национального банка Сергей Николайчук заявил о том, что выплата по тысяче гривен вакцинированным украинцам не окажет значительного влияния на общий показатель инфляции.

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