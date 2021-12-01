Автомобильные запчасти, как востребованные расходники для планового техобслуживания, так и специфические запчасти для срочного ремонта, остаются одним из наиболее востребованных типов товаров, которые активно покупают, несмотря на общее падение покупательской активности.

Интересна еще одна тенденция – это смещение интереса потребителей в стороны онлайн поставщиков, которые неспешно вытесняют традиционные наземные магазины и крупные сетевые гипермаркеты, акцентирующие внимание на работу с посетителями в «реальном мире».

Удобный поиск

Определенную роль в популяризации онлайн магазинов запчастей сыграли площадки, представившие на своих сайтах удобный функционал для поиска, сравнения и заказа любого оборудования. Тот же подбор запчастей по VIN коду значительно упрощает поиск деталей даже в том случае, если водитель не считает себя мастером-автомехаником.

Кроме того, крупные магазины в интернете, несмотря на виртуальный формат работы, содержат в штате консультантов, которые помогут с подбором деталей в дистанционном формате или даже возьмут на себя эту задачу полностью.

Спрос на все позиции

В контексте заказа автозапчастей в интернете, речь идет не только о каких-то редких деталях для снятых с производства или не слишком распространенных моделей, но и популярных позициях. Даже масло моторное, как показывает практика, многие автолюбители предпочитают покупать в Сети у прямых поставщиков, чтобы не переплачивать в сетевых магазинах или посредникам.

В случае со специализированными деталями интернет зачастую становится единственным местом, где получить запчасти или расходник можно в относительно короткие сроки, не дожидаясь поставок с завода, которые могут занимать и неделю, и месяц. Особым спросом пользуются магазины с специализацией по маркам авто – например, магазины с полным набором деталей для авто японских брендов.

Адекватный ценник

Учитывая формат работы интернет-площадок без необходимости содержать торговое помещение, даже такие позиции, как колодки тормозные, удается приобрести в интернете по более низкому ценнику. Сейчас, когда стоимость является одним из ключевых критериев выбора поставщика, интернет-магазины выходят на первый план.

Конечно, речь не обо всех интернет-магазинах, а о тех, которые нацелены на долгосрочное сотрудничество с целевой аудиторией и которые являются прямыми партнерами заводов.