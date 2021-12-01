Вчасно - за календарем. В Україні зима виявила неабияку пунктуальність - і першого ж дня - потішила снігопадом. Щоправда, місцями - і ускладнила життя. Синоптики прогнозують, що це лише початок - і значного похолодання слід очікувати за кілька днів. Тож яким видався перший день зими - дивімося далі.

Снігу вже навалило добряче. До того ж сильний вітер, туман і мінус 10. Така ситуація у Карпатах. Тому рятувальники просять утриматися від походів у гори.

Василь Манівчук, начальник Закарпатського центру з гідрометеорології:

Особливо це Чорногірський та Свидовецький хребти, де потужність сили вітру може сягати катастрофічних значень.

Роман Гудак, начальник ДСНС у Закарпатській області:

Вночі буде до -17, різкий перехід із дощу у мокрий сніг, пориви вітру… Буде дуже складна ситуація і врахуйте, що будуть пориви вітру до 30 м\с.

З ночі шляховики Закарпаття розчищають автошляхи державного значення. Замело на всіх основних перевалах. Висота снігу подекуди сягає тридцяти сантиметрів. Дороги так засипало, що патрульним довелося вночі на три години зупинити рух транспорту.

Ігор Щербанич, заступник командира батальйону управління патрульної поліції в Закарпатській області:

Ми додатково залучили три екіпажі патрульної поліції для того, щоб стабілізувати ситуацією, яка склалася. Було обмежено рух для вантажних транспортних засобів.

А поки в горах сніжить, долини заливає. А вже справжня зима в області, кажуть синоптики, розпочнеться за два дні. Найбільші снігопади очікують в ніч проти третього грудня. Температура на високогір'ї опуститься до -18. Людей просять бути обережними на дорогах і утриматися від далеких поїздок.

Замело і Рівненщину. Сніг почав падати ще напередодні ввечері. Ішов усю ніч, часом переходив у дощ. Потім трохи приморозило - і дороги перетворилися на ковзанку. На шляхи виїхала спецтехніка, аби посипати протиожеледними засобами. На ранок сніг припинився, а шляховики відзвітували, що з першим наступом зими - упоралися.

Дмитро Леонтіюк, речник Служби автомобільних доріг у Рівненській області:

Підрядники справились з поставленими завданнями по забезпеченню безпечного і комфортного основними транспортними артеріями області. Роботи з ліквідації зимової слизькості триватимуть до кінця доби.

На Буковині поки що без снігу. Проте біди тут наробив сильний вітер. У селі Банилові-Підгірному зірвало дах місцевої школи. Буревій пошкодив будівлю вночі, тож обійшлося без постраждалих. Пошкоджену конструкцію почали розбирати. На відновлення покрівлі доведеться витратити 340 тисяч гривень. Поки триватимуть роботи, діти навчатимуться дистанційно.