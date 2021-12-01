Тель-Авив - самый дорогой мира в 2021 году Источник: ТАСС

Тель-Авив занял первое место в рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни. Об этом говорится в исследовании аналитического подразделения британской Economist Group.

Авторы исследования сравнили цены на более чем 200 товаров и услуг в 173 крупных городах мира.

Тель-Авив впервые возглавил рейтинг из-за роста курса израильского шекеля к американскому доллару, а также подорожания продуктов, алкоголя и транспорта (+3,5%). Бензин подорожал на 21%.

С начала пандемии израильская валюта укрепилась почти на 10% по отношению к доллару. Месяц назад обменный курс достиг 3,04 шекеля за доллар впервые с середины 90-х годов прошлого века.

ТОП-10 самых дорогих городов мира:

Тель-Авив (Израиль);

Париж (Франция);

Сингапур (Сингапур);

Цюрих (Швейцария);

Гонконг (Китай);

Нью-Йорк (США);

Женева (Швейцария);

Копенгаген (Дания);

Лос-Анджелес (США);

Осака (Япония).

Киев занял в новом рейтинге 88-е место, поднявшись за год на 13 позиций. Существеннее всего в рейтинге самых дорогих городов поднялся Тегеран, взлетевший с 79-го на 29-е место. Это связано с экономическими санкциями США против Ирана, которые привели к дефициту товаров и росту цен на импортные товары.

Дамаск в раздираемой войной Сирии остается самым дешевым городом в мире, где цены в долларовом выражении стабильно падают. Вторым снизу стал Триполи (Ливия), третий - Ташкент (Узбекистан).

ТОП-10 самых дорогих городов по бензину:

Гонконг (Китай) - $2,50/литр;

Амстердам (Нидерланды) - $2,18;

Осло Норвегия - $ 2,06;

Тель-Авив (Израиль) - $2,00;

Гамбург (Германия) - $1,99;

Афины (Греция) - $1,98;

Рим (Италия) - $1,98;

Стокгольм (Швеция) - $1,97;

Рейкьявик (Исландия) - $1,97;

Хельсинки (Финляндия) - $1,96.

Напомним, что в 2020 году Гонконг возглавил рейтинг самых дорогих городов мира, а Киев оказался между австралийским Пертом и немецким Гамбургом.