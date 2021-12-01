Тель-Авив стал самым дорогим городом в мире, а Киев резко подрос в рейтинге [ Редактировать ]
Источник: ТАСС
Тель-Авив занял первое место в рейтинге городов с самым дорогим уровнем жизни. Об этом говорится в исследовании аналитического подразделения британской Economist Group.
Авторы исследования сравнили цены на более чем 200 товаров и услуг в 173 крупных городах мира.
Тель-Авив впервые возглавил рейтинг из-за роста курса израильского шекеля к американскому доллару, а также подорожания продуктов, алкоголя и транспорта (+3,5%). Бензин подорожал на 21%.
С начала пандемии израильская валюта укрепилась почти на 10% по отношению к доллару. Месяц назад обменный курс достиг 3,04 шекеля за доллар впервые с середины 90-х годов прошлого века.
ТОП-10 самых дорогих городов мира:
- Тель-Авив (Израиль);
- Париж (Франция);
- Сингапур (Сингапур);
- Цюрих (Швейцария);
- Гонконг (Китай);
- Нью-Йорк (США);
- Женева (Швейцария);
- Копенгаген (Дания);
- Лос-Анджелес (США);
- Осака (Япония).
Киев занял в новом рейтинге 88-е место, поднявшись за год на 13 позиций. Существеннее всего в рейтинге самых дорогих городов поднялся Тегеран, взлетевший с 79-го на 29-е место. Это связано с экономическими санкциями США против Ирана, которые привели к дефициту товаров и росту цен на импортные товары.
Дамаск в раздираемой войной Сирии остается самым дешевым городом в мире, где цены в долларовом выражении стабильно падают. Вторым снизу стал Триполи (Ливия), третий - Ташкент (Узбекистан).
ТОП-10 самых дорогих городов по бензину:
- Гонконг (Китай) - $2,50/литр;
- Амстердам (Нидерланды) - $2,18;
- Осло Норвегия - $ 2,06;
- Тель-Авив (Израиль) - $2,00;
- Гамбург (Германия) - $1,99;
- Афины (Греция) - $1,98;
- Рим (Италия) - $1,98;
- Стокгольм (Швеция) - $1,97;
- Рейкьявик (Исландия) - $1,97;
- Хельсинки (Финляндия) - $1,96.
Напомним, что в 2020 году Гонконг возглавил рейтинг самых дорогих городов мира, а Киев оказался между австралийским Пертом и немецким Гамбургом.
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