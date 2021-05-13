14 мая МАУ не полетит в Израиль Источник: МАУ

Из-за обострения ситуации в Израиле крупнейшая украинская авиакомпания "Международные авиалинии Украины" отменила рейсы в/из Тель-Авива, запланированные на 13 мая. Об этом сообщается на сайте МАУ.

Авиационные власти Израиля, чтобы гарантировать безопасность пассажиров и экипажей, издали предписание авиаперсоналу (NOTAM), после которого МАУ отменила сегодняшние рейсы в/из Тель-Авива: PS778 / PS775 / PS776 / PS777.

Рейс PS778 (Тель-Авив - Киев (Борисполь) 14 мая перенесен на 8:40, с прибытием в Киев в 11:50 по местному времени, при условии снятия ограничений в аэропорту "Бен Гурион".

Решение об осуществлении рейсов будет пересматриваться каждые 24 часа с учетом наличия или отсутствия ограничений для осуществления полетов в аэропорт Тель-Авива.

Авиакомпания просит пассажиров просят внимательно следить за обновлением информации на своем сайте, и на страницах аэропортов "Борисполь" и "Бен Гурион". В случае появления новой информации пассажиры будут уведомлены по электронной почте, указанной при бронировании или покупке билета.

С билетами на фактически отмененные рейсы МАУ можно выполнить следующие действия:

изменить дату без штрафа и доплаты по тарифу в оригинальном классе в течение срока действия билета, при условии снятия ограничений аэропортом;

обменять на промокод с дополнительным бонусом 25% на сайте МАУ;

вернуть деньги.

Кроме МАУ приостанавливают полеты в Тель-Авив "Аэрофлот", Austrian Airlines, British Airways и Lufthansa.

Напомним, что ракетные удары между Израилем и сектором Газа продолжаются с 10 мая. Обострение началось из-за столкновений между палестинцами и израильской полицией в Восточном Иерусалиме.

Сегодня, 13 мая, армия Израиля сообщила, что за два дня из сектора Газа было выпущено не менее 1600 ракет, Израильская армия атаковала около 600 военных целей и готовится к наземной операции.