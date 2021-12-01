В середу, першого грудня, в ефірі передачі "Подробиці" на телеканалі "Інтер" журналіст Даніїл Снісар розповів, що відбувається нині на Майдані Незалежності, де сьогодні проводиться мітинг, присвячений восьмій річниці початку Революції Гідності.

"Кілька тисяч людей зібрались на Майдані Незалежності зібрались представники різних політичних сил та націоналістичних патріотичних організації, зокрема Національний корпус. Акцію влаштовують саме сьогодні, бо дата символічна - це восьма річниця початку Революції Гідності. Біля стели організатори встановили сцену. За словами учасників акції протесту, вони мають кілька вимог до влади - це, зокрема, кадрові чистки в Офісі президента та виконання раніше даних владою обіцянок", - розповів кореспондент.

Керівник центрального штабу Національного корпусу Максим Жорін зазначив: "Якщо не почують сьогодні, то вони можуть вже наперед очікувати більше акцій і ще більшого накалу по цьому питанню... Сьогодні ми все розпочали в абсолютно мирному форматі зі сцени, з виступів, у форматі більше такого віче".



"Сьогодні у суспільства є повне розуміння що, на превеликий жаль, напевно, за рахунок того, що ми не зуміли все зберегти - всі плоди революції Гідності втрачені... Сьогоднішня мета - це консолідація українського суспільства", - заявив співорганізатор акції протесту Дмитро Кухарчук.

"Зараз акція протесту продовжується на Майдані Незалежності, а от чи підуть її учасники до Офісу президента - наразі незрозуміло. Напередодні там почали встановлювати новорічну ковзанку, тож перекриті усі під'їзди до адміністрації. До речі, задля проведення сьогоднішньої акції протесту правоохоронцям довелось перекрити увесь центр столиці, що спровокувало масштабні затори. Як ми бачимо, люди потроху починають рухатись у бік Офісу президента, тож все-таки вони підуть до адміністрації", - додав Даніїл Снісар.