Антивакцинатор Остап Стахів вийшов із СІЗО [ Редактировать ]
Остап Стахів - вийшов із СІЗО. Адвокат так званого "лідера антивакцинаторів" - повідомив, що заставу - майже мільйон гривень - внесли його прихильники. Проте після звільнення Стахів має прийти до психіатричної лікарні для судово-психіатричної експертизи. Нагадаю, Стахіва підозрюють у поваленні конституційного ладу та захопленні державної влади. Суд призначив йому два місяці під вартою - із можливістю вийти під заставу.
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Чому так вирішили? Поки що не уточнюють. Бо судове слухання відбулося за зачиненими для преси дверима. Також стало відомо, що Стахів вніс майже мільйон гривень застави.
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