Президент Зеленський привітав прокурорів з професійним святом [ Редактировать ]
Зі святом - прокурорів вітав і Президент Володимир Зеленський. Він прийшов до офісу Генпрокурора, вручив нагороди й підтримав подальші реформи у відомстві. Каже - від цього воно має стати ефективнішим. Ірина Венедіктова зі свого боку нагадала, що переатестацію успішно подолали дві третини прокурорів. А на місця, що звільнилися, прийшли правники з-поза системи, із новим баченням роботи.
по теме
Глава государства выступил с видеообращением
В среду, 17 ноября, украинцы будут отмечать Международный день студента
В декабре 2021 года в Украине будут отмечать ряд религиозных праздников
Два з половиною мільярди гривень. На такий подарунок до професійного свята розраховують в Офісі Генпрокурора. Сьогодні українській прокуратурі виповнилося 30 років.
Одна з найближчих ініціатив - Економічний паспорт українця. Простими словами - дітям обіцяють... гроші. 10 тисяч доларів - до повноліття.