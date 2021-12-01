Зі святом - прокурорів вітав і Президент Володимир Зеленський. Він прийшов до офісу Генпрокурора, вручив нагороди й підтримав подальші реформи у відомстві. Каже - від цього воно має стати ефективнішим. Ірина Венедіктова зі свого боку нагадала, що переатестацію успішно подолали дві третини прокурорів. А на місця, що звільнилися, прийшли правники з-поза системи, із новим баченням роботи.